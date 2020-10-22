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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2020 ГОД ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО ОКОЛО 40 ТЕМ


12:03 23.10.2020

На основе предложений субъектов технического нормирования и стандартизации утверждено изменение № 3 к Плану государственной стандартизации на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в План государственной стандартизации на 2020 г. дополнительно включено около 40 тем. В их числе - разработка изменения к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), а также 26 государственных стандартов и изменений к ним в сфере средств радио- и телефонной связи, бытовых электроприборов, информационной безопасности, географической информации.

Кроме того, откорректированы отдельные темы, предусмотренные в плане.
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