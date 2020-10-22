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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ СТОЛИЧНОГО МЕТРО «ПАРТИЗАНСКАЯ» ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ ПО 3 НОЯБРЯ
11:33 23.10.2020
В связи с проведением ремонтных работ выход №4-2 станции метро «Партизанская» будет полностью закрыт по 3 ноября 2020 года. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе метрополитена.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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