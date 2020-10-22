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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПРОДАНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ В БЕРЕЗЕ ЗА 345,5 ТЫС. РУБЛЕЙ


11:09 23.10.2020

Комитет «Брестоблимущество» на электронных торгах продал административное здание, расположенное в центральной части города Береза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, общая площадь объекта составляет 596 кв. м, из которых 248 кв. м сдаются в аренду. Продавец – Березовское ЖКХ – оценил недвижимость в 160,7 тыс. рублей. За здание боролись три участника торгов, и 23-м шаге оно было продано за 345,5 тыс. рублей новому собственнику без условий. Пока он намерен использовать его под объекты торговли, оказания услуг, административного назначения.

Результативными ожидаются и электронные торги, назначенные на 23 октября. Они также пройдут на площадке универсальной товарной биржи. На продажу выставлены семь неиспользуемых государственных объектов недвижимости в Пружанском, Ляховичском, Березовском и Дрогичинском районах. Это здания бывшего детского сада, сельского дома культуры, комплексного приемного пункта, бани, оздоровительного лагеря. Их можно приобрести за одну базовую величину.
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