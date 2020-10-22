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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ОШТРАФОВАНО 103 ДОЛЖНОСТНЫХ И 95 ЮРЛИЦ


10:58 23.10.2020

Комитетом государственного контроля Гомельской области и областным управлением Департамента госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты за 9 месяцев 2020 года на 103 должностных и 95 юридических лиц наложены административные взыскания за несвоевременную выплату заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в июне текущего года на «горячую линию» областного Комитета госконтроля поступило обращение о том, что более 200 работников гомельского частного предприятия не получили зарплату за апрель.

Информация была направлена в областное управление Департамента госинспекции труда. Задолженность по зарплате полностью погашена, директор строительной фирмы оштрафован на 108 рублей.
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