ОАО «Чашники спецодежда» в этом году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, постепенно наращивает объемы производства и занимается обновлением оборудования. В числе заказчиков – предприятия и организации энергетической отрасли, пищевой промышленности, торговли, пограничные службы, пишет газета «Витебские вести».

В ОАО «Чашникиспецодежда» выполняются заказы и крупных промышленных предприятий района – Новолукомльского завода керамзитового гравия, ГРЭС, бумажной фабрики «Красная звезда». Также за рабочей униформой обращаются ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», РУП «Витебскэнерго» и «Могилевэнерго», РУП «Белтелеком», Витебский завод тракторных запчастей.

Как отметил директор предприятия Александр Руденок, ассортимент в целом остался прежним – спецодежда для рабочих и служащих разных отраслей. Работают как на сырье, которое закупают сами, так и на давальческом, преимущественно белорусского производства. Некоторые заказчики требуют, чтобы фирменная одежда была выполнена из стопроцентного хлопка, кто-то предпочитает ткани с добавлением синтетики, увеличивающей срок носки. По заявкам клиентов закупают материалы российских производителей.

Основные требования к спецодежде отечественных предприятий – практичность, прочность, удобство.

Однако сейчас для того, чтобы получить крупный заказ, нужно показать свое мастерство: проводится тендер на закупку спецодежды, куда предоставляются образцы, разработанные технологами. Модели проходят тестирование: заказчики смотрят, какие экземпляры лучше выдержали испытание, не дали усадку, не потеряли своего первоначального вида. И по этим результатам, а также ценовому фактору отдают предпочтение тому или иному производителю.

Как правило, спецодежда разных предприятий отличается лишь внешним видом. Цвет, наличие наружных карманов – открытых или с контактной лентой (клапаном на застежке-липучке), – светоотражающих элементов и т. д. Бывает, что после тендерного тестирования выясняется, что ткань дает усадку, и тогда заказчик просит внести изменения в предложенную модель. Чашникские швейники идут навстречу пожеланиям и требованиям клиентов. Словом, учитывают любой каприз.

ОАО «Чашникиспецодежда» в этом году обновляет оборудование: уже заменили три швейные машины и в планах закупить еще несколько. Конечно, говорит директор предприятия, хотелось бы приобрести и машинки с программным управлением, что в значительной степени снизило бы и энергозатраты, и время на выполнение однотипных операций.

На предприятии трудятся 59 человек, из них 40 швей. Проблема нехватки кадров тем не менее есть. Молодых специалистов, приходящих на предприятие, стараются как можно быстрее обучить всем тонкостям производства.

Форма оплаты труда сдельная.

За 9 месяцев 2020 года объем производства ОАО «Чашникиспецодежда» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,3%, выручка от реализации — 108,8%. Рентабельность продаж — 7,6%.