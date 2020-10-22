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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНСКА С 23 ОКТЯБРЯ ПЕРЕХОДИТ НА ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
09:41 23.10.2020
Вторая городская клиническая больница Минска с 23 октября переходит на прием пациентов с COVID-19. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Минздраве.
В больнице подготовлены отделения, палаты, есть в достаточном количестве (более чем на два месяца) средств индивидуальной защиты.
В каждом отделении организованы шлюзы для чистых и "красных" зон.
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