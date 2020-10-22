Вторая городская клиническая больница Минска с 23 октября переходит на прием пациентов с COVID-19. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Минздраве.

В больнице подготовлены отделения, палаты, есть в достаточном количестве (более чем на два месяца) средств индивидуальной защиты.

В каждом отделении организованы шлюзы для чистых и "красных" зон.