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ЭКОНОМИКА РБ
АЛЕКСАНДР ЛАШИН НАЗНАЧЕН ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
09:33 23.10.2020
Лукашенко назначил Александра Лашина заместителем председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Соответствующий указ подписан 22 октября.
На основании еще одного указа от соответствующей должности освобожден Максим Воронин. Он прикомандирован к Генеральной прокуратуре с оставлением его в кадрах Госкомитета судебных экспертиз.
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