Лукашенко назначил Александра Лашина заместителем председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Соответствующий указ подписан 22 октября.

На основании еще одного указа от соответствующей должности освобожден Максим Воронин. Он прикомандирован к Генеральной прокуратуре с оставлением его в кадрах Госкомитета судебных экспертиз.