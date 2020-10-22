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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА ПРИСТУПИЛА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОГО УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА «ГОМЕЛЬ-ГОРКИ»


09:26 23.10.2020

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 22 октября приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству магистрального нефтепровода «Гомель-Горки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, нефтепровод позволит сделать логистику поставок более гибкой, практически напрямую свяжет резервуарные парки стратегических запасов углеводородного сырья на юге и севере страны, а также обеспечит технические возможности для оперативного перераспределения сырья между белорусскими НПЗ.

Магистральный нефтепровод «Гомель-Горки» соединит между собой МН «Унеча-Полоцк» и МН «Унеча-Мозырь-Адамово».

Общая протяженность магистрального нефтепровода «Гомель-Горки» составит 207 км, он будет пролегать в Гомельском, Буда-Кошелевском, Чечерском, Кормянском, а также Чериковском, Славгородском и Кричевском районах. Мощность нефтепровода составит 6 млн тонн в год. Генеральным подрядчиком выступает РУП ПО «Белоруснефть».

Мероприятие по случаю начала строительства нефтепровода прошло с участием вице-премьера Беларуси Юрия Назарова, председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья и заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Виталия Милевича.

Как отметил вице-премьер Юрий Назаров, не всегда целесообразность и значимость инвестпроектов оценивается их стоимостью.

«Этот инвестпроект не столь велик по стоимости, но значим тем, что свяжет два резервуарных парка хранения нефти в Мозыре и Полоцке. Это позволит обеспечить безопасность и маневренность двух крупных нефтехранилищ. Мы также ведем их модернизацию, увеличивая полезный объем хранения нефти. Необходимо обеспечить постоянный запас сырья и бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, вне зависимости от разных факторов», - сказал он.
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