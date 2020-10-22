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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 2,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
18:11 22.10.2020
В январе-сентябре 2020 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 2934 новые квартиры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 228,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 98,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 43% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 86,4 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено в эксплуатацию 63,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 39,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 17,1% от общего ввода по области.
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