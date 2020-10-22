ЭКОНОМИКА РБ

ОПЕРАТОР LIFE:) УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА РОУМИНГ ДЛЯ ПОЕЗДОК ПО РОССИИ

18:09 22.10.2020 ЗАО «БеСТ» (мобильный оператор life:) с 1 ноября 2020 устанавливает новые тарифы на роуминг для поездок по России. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, стоимость услуг существенно снижается по следующим позициям: исходящий звонок в Беларусь - 0,27 руб/мин вместо 1,60 руб/мин; исходящий звонок по стране пребывания - 0,65 руб/мин вместо 1,60 руб/мин; входящий звонок - 0,11 руб/мин вместо 0,70 руб/мин; исходящие SMS - 0,09 руб/SMS вместо 0,20 руб/SMS. Чтобы комфортно пользоваться мобильным интернетом в роуминге, life:) запустит новый пакет «Каждые 0,1 ГБ в России за 3 рубля». Подключить пакет можно будет на сайте life.com.by, в приложении Мой life:) или через USSD *8585#.