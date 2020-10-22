ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР LIFE:) УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА РОУМИНГ ДЛЯ ПОЕЗДОК ПО РОССИИ


18:09 22.10.2020

ЗАО «БеСТ» (мобильный оператор life:) с 1 ноября 2020 устанавливает новые тарифы на роуминг для поездок по России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, стоимость услуг существенно снижается по следующим позициям: исходящий звонок в Беларусь - 0,27 руб/мин вместо 1,60 руб/мин; исходящий звонок по стране пребывания - 0,65 руб/мин вместо 1,60 руб/мин; входящий звонок - 0,11 руб/мин вместо 0,70 руб/мин; исходящие SMS - 0,09 руб/SMS вместо 0,20 руб/SMS.

Чтобы комфортно пользоваться мобильным интернетом в роуминге, life:) запустит новый пакет «Каждые 0,1 ГБ в России за 3 рубля». Подключить пакет можно будет на сайте life.com.by, в приложении Мой life:) или через USSD *8585#.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2020
валюта курс
EUR 3.0216
USD 2.5466
RUB 3.3052
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0173 -0.0043
USD 2.5460 -0.0006
RUB 3.3034 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0070 3.0140
USD 2.5450 2.5480
RUB 3.2980 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 22.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 91.1000 91.4000
USD/RUB 77.1500 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте