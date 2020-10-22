В Могилевской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 3347,2 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,9 рубля против 11,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2020 г. составил 3055,6 млн рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 131 млн рублей, или 85,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

В январе-сентября 2020 г. оптовый товарооборот составил 2018,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,8% к уровню января-сентября 2019 г.