|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИИ ПВТ РЕЗКО СОКРАТИЛИ НАЙМ ИНОСТРАНЦЕВ
18:01 22.10.2020
В ПВТ изменилась ситуация с трудоустройством иностранных специалистов, пишет портал dev.by.
По данным Департамента по гражданству и миграции, за третий квартал для работы в Парке в страну въехало только 52 человека. Это в семь раз меньше, чем в двух предыдущих кварталах.
Провальный третий квартал повлиял на общую динамику найма айтишников-иностранцев относительно прошлого года. Всего за январь-сентябрь для работы в компаниях ПВТ в Беларусь въехало 803 иностранных специалиста. Это чуть больше (на 2%), чем за девять месяцев прошлого года.
Между тем по итогам шести месяцев резиденты наняли на 40% больше иностранцев, чем в прошлом году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2020
Курсы в банках
на 22.10.2020
Конвертация в банках
на 22.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте