В ПВТ изменилась ситуация с трудоустройством иностранных специалистов, пишет портал dev.by.

По данным Департамента по гражданству и миграции, за третий квартал для работы в Парке в страну въехало только 52 человека. Это в семь раз меньше, чем в двух предыдущих кварталах.

Провальный третий квартал повлиял на общую динамику найма айтишников-иностранцев относительно прошлого года. Всего за январь-сентябрь для работы в компаниях ПВТ в Беларусь въехало 803 иностранных специалиста. Это чуть больше (на 2%), чем за девять месяцев прошлого года.

Между тем по итогам шести месяцев резиденты наняли на 40% больше иностранцев, чем в прошлом году.