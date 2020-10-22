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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛИ НА 7,3%
17:57 22.10.2020
В январе-сентябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 16,7 млн тонн грузов, или 107,3% к январю-сентябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1783,1 млн тонно-километров, или 101,4% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовались 114 млн человек, или 84,9% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 759,8 млн пассажиро-километров, или 82,6% к уровню января-сентября 2019 г.
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