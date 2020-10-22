В январе-сентябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 16,7 млн тонн грузов, или 107,3% к январю-сентябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1783,1 млн тонно-километров, или 101,4% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовались 114 млн человек, или 84,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 759,8 млн пассажиро-километров, или 82,6% к уровню января-сентября 2019 г.