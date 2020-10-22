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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЗРАБОТАЛИ УЧЕНЫЕ БГУ
17:51 22.10.2020
Информационный ресурс для мониторинга окружающей среды разработали ученые БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, руководителем коллектива выступает заведующий кафедрой информационных технологий в экологии и медицине МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ Владислав Журавков.
Актуальность разработки заключается в необходимости систематизации и комплексного предоставления статистических данных об окружающей среде. Такая информация поможет органам государственной и местной власти в принятии управленческих решений.
Ресурс представляет собой сайт с интерактивными картами отдельного региона. Они включают в себя информацию о показателях атмосферного воздуха, сточных, подземных и поверхностных водах, химических загрязнений земли, уровня радиации. Например, при выборе точки на карте атмосферного воздуха можно увидеть его детальный разбор на компоненты и проанализировать уровень загрязнения.
В настоящее время программное обеспечение информационного ресурса «Система онлайн-мониторинга состояния компонентов окружающей среды» разработано для Орши и Оршанского района. Выбор местности обусловлен природным и промышленным разнообразием региона. Данные обновляются ежемесячно сотрудниками МГЭИ им. А.Д. Сахарова на основе информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивных загрязнений и мониторинга окружающей среды, а также Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды.
До 2025 года подобные информационные ресурсы разработают еще для 10 населенных пунктов Беларуси.
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