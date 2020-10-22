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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 1%
17:47 22.10.2020
В январе-сентябре2020 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 7338млн рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 138,1%, в обрабатывающей промышленности – 100,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 104,7% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101%.
Индекс промышленного производства в сентябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 106,6%.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-сентября предыдущего года в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха на 17%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 8,2%, химических продуктов – на 7%, прочих готовых изделий, ремонту, монтажу машин и оборудования – на 4,2%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 0,6%.
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