В январе-сентябре2020 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 7338млн рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 138,1%, в обрабатывающей промышленности – 100,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 104,7% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101%.

Индекс промышленного производства в сентябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 106,6%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-сентября предыдущего года в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха на 17%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 8,2%, химических продуктов – на 7%, прочих готовых изделий, ремонту, монтажу машин и оборудования – на 4,2%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 0,6%.