Количество подаваемых в Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) заявок на регистрацию товарных знаков в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. уменьшилось на 17,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, на регистрацию товарных знаков всего за девять месяцев 2020 г. были поданы 6433 заявки, из них 38,5% составляют заявки на регистрацию товарных знаков по национальной процедуре (35,2% за январь-сентябрь 2019 г.), а 61,5% – по международной процедуре регистрации обозначений (64,8% за январь-сентябрь 2019 г.).

«Общее сокращение количества подаваемых заявок может быть связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, ежегодными колебаниями заявительской активности и иными причинами», - пояснили в НЦИС.

По итогам сентября 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем показателям, характеризующим работу с товарными знаками, заметен рост заявительской активности. Также следует отметить позитивные тенденции роста заявок, подаваемых на регистрацию товарных знаков по национальной процедуре, в соотношении с международной процедурой.

В III квартале 2020 г. в Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) были поданы 1952 заявки на регистрацию товарных знаков, из которых: 739 – на регистрацию товарных знаков по национальной процедуре; 1213 – по международной процедуре регистрации обозначений.

В итоге в III квартале в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано 720 товарных знаков, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2019 г. (630 регистраций). Из общего количества зарегистрированных товарных знаков за III квартал 2020 г. 401 регистрация была произведена на имя национальных заявителей, что составило 110,8% в сравнении с III кварталом 2019 г., а на имя иностранных заявителей – 320 регистраций, что составило 119,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.