ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОДРОС НА 0,3%

17:40 22.10.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-сентябрь 2020 г. в текущих ценах составил 7070,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области составил 100,3% к уровню января-сентября 2019 г.