На проведенном комитетом «Минскоблимущество» 21 октября 2020 г. аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, единственному покупателю продано трехэтажное здание штаба общей площадью 1381,1 кв. м в Несвиже (ул. Гейсика, 1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, здание, построенное монахами-бернардинцами в ХVI веке и являющееся историко-культурной ценностью, расположенное рядом с Костелом Божьего тела, Замковым прудом и главным входом в Несвижский дворцово-парковый комплекс, новый собственник планирует использовать для открытия музея сакральных ценностей из камня.