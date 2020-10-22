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ЭКОНОМИКА РБ
НА АУКЦИОНЕ ПРОДАНО УНИКАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ В НЕСВИЖЕ
17:38 22.10.2020
На проведенном комитетом «Минскоблимущество» 21 октября 2020 г. аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, единственному покупателю продано трехэтажное здание штаба общей площадью 1381,1 кв. м в Несвиже (ул. Гейсика, 1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, здание, построенное монахами-бернардинцами в ХVI веке и являющееся историко-культурной ценностью, расположенное рядом с Костелом Божьего тела, Замковым прудом и главным входом в Несвижский дворцово-парковый комплекс, новый собственник планирует использовать для открытия музея сакральных ценностей из камня.
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