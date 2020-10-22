В январе-сентябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Могилевской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1858,7 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 5,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1501,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 10% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 166,5 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем в январе-сентябре 2019 г., молока произведено 534,2 тыс. тонн (на 4,3% больше), яиц – 239,2 млн. штук (на 3,3% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 161,2 тыс. тонн и по сравнению с январе-сентябрем 2019 г. увеличилось на 4,8%, молока – 507,4 тыс. тонн (на 4,9% больше), яиц – 180,6 млн. штук (на 4,8% больше).

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота насчитывало 523,4 тыс. голов, в том числе коров – 171,9 тыс. голов. Численность свиней составила 146,2 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2020 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1071,9 тыс. тонн, что на 37,2% больше, чем на соответствующую дату 2019 года, средняя урожайность получена 33,8 центнера с одного гектара убранной площади против 26,8 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 71% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 75,8 тыс. тонн при средней урожайности 346 центнеров с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 35,3% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 117,9 тыс. тонн при средней урожайности 373 центнера с одного гектара.

Овощи убраны с 70,7% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 5,6 тыс. тонн при средней урожайности 124 центнера с одного гектара.

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 143 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 60,2 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 5,8 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1184,1 тыс. тонн кормовых единиц, или 116,7% к 1 октября 2019 г., из них кормов из трав – 792,2 тыс. тонн (106,8%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 20,9 центнера кормовых единиц, что на 20,8% больше, чем на соответствующую дату 2019 года, из них кормов из трав – 20,1vцентнера (на 6,9% больше).