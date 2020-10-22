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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС С 1 НОЯБРЯ СНИЖАЕТ ТАРИФЫ НА ГОЛОСОВОЙ РОУМИНГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ


17:22 22.10.2020

Компания МТС с 1 ноября для своих абонентов снижает тарифы на голосовой роуминг в России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменится стоимость входящих и исходящих вызовов. Изменение тарифов происходит в рамках дорожной карты по реализации резолюции по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства, которая была разработана в 2017 году.

Стоимость входящих звонков во время пребывания абонента МТС на территории России составит 0,11 рубля за минуту.

Цена исходящих вызовов в Беларусь при нахождении в роуминге в России составит 0,22 рубля за минуту, а исходящих вызовов на территории страны пребывания — 0,55 рубля за минуту.

Снижение стоимости звонков будет распространяться на всех абонентов МТС независимо от тарифного плана и сети российского оператора, в которой будет зарегистрировано мобильное устройство.

Переход на новые тарифы голосового роуминга произойдет автоматически с 1 ноября 2020 года. Цены на SMS и интернет-трафик останутся без изменений. Вместе с тем, с 1 ноября абонентам МТС на территории России станет доступна услуга «1 ГБ за границей». Она включает 1 ГБ интернет-трафика на 7 дней. Стоимость услуги - 15 рублей.
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