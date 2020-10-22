Впервые в Лицее БГУ открыт набор на онлайн-курсы для школьников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, они организованы для учащихся 9 и 11 классов средних школ, лицеев, гимназий с целью подготовки к централизованному тестированию (ЦТ) и поступлению в Лицей БГУ. Данная инициативы позволит школьникам из отдаленных регионов страны воспользоваться качественными образовательными услугами.

Программа включает семь учебных предметов: белорусский и английский языки, физика, математика, химия, история Беларуси, обществоведение. В зависимости от запроса учеников данный список планируется расширить. Занятия организуются с помощью видеотрансляции, во время которой преподаватель объяснит новую тему, прокомментирует задания и ответит на вопросы слушателей.

Регистрация на курсы открыта по ссылке. Важно указать личные данные и контактную информацию. Дата начала занятий будет объявлена по мере комплектации групп. Предполагается набор до 15 человек в каждую группу. Присоединиться к обучению можно на любом этапе. Слушатель получит доступ к архиву записей прошедших уроков и изучит их самостоятельно.

Обучение проведут преподаватели Лицея БГУ, авторы пособий по подготовке к ЦТ и поступлению в Лицей, а также разработчики базы методических материалов по проведению онлайн-занятий.