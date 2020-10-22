В настоящее время белорусская таможня 60% экспортных товаров оформляет автоматически, без участия должностного лица таможенного органа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, уже сегодня 91% транзитных товаров оформляется в течение 10 минут, а 88% экспорта – в течение 5 минут. По данным критериям таможня достигла уровня прогнозных значений конца 2020 года.

«Основной вектор работы современной таможни – это полный переход на информатизацию и цифровизацию. Использование бесконтактных методов оформления положительно сказывается на сокращении времени оформления товаров, финансовых издержках бизнеса, не нанося при этом ущерба качеству проведения таможенных операций», - отметили в ГТК.