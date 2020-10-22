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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОССТАНДАРТА ЗАБРАКОВАЛА ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
16:58 22.10.2020
Гродненская областная инспекция Госстандарта выявила в продаже средства индивидуальной защиты (перчатки рабочие) импортного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в областной инспекции, предназначенные для защиты рук от общих механических воздействий перчатки не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» по заявленной в маркировке степени защиты.
В частности, перчатки трикотажные с частичным латексным покрытием для индивидуальной защиты рук, степень защиты Ми, Мп, артикул 67767, с маркировкой «сибртех» (Россия) не соответствовали показателям: «стойкость к проколу» при норме не менее 22 Н составил 13,5 Н, «сопротивление порезу» при норме не менее 6 Н/мм составил 5,00 Н/мм.
Перчатки рабочие синтетические торговой марки BRADAS, изготовитель Sino Cookio Protection Equipments CO.,LIMITED, Китай, модель PERFECT GRIP BROWN, артикул RWPGBR8, модель NITROX ORANGE, артикул RWNO10 и модельPURE BLACK PURE BLACK, артикул RWPBC8, не соответствовали показателю «стойкость к проколу» при норме не менее 22 Н составил от 11,2 до 13,4Н.
По результатам проверок импортерам вышеуказанных перчаток направлены предписания об изъятии из обращения опасной продукции, вынесены предписания о запрете ввоза и обращения на территории Беларуси данных перчаток.
Госстандарт прекратил действие декларации о соответствии на перчатки трикотажные с частичным латексным покрытием, с маркировкой «сибртех».
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