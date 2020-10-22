Моделирование работы структур ООН стартует 22 октября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие пройдет на базе СОК «Бригантина» БГУ (г.п. Радошковичи, Молодечненский р-н.) и имеет практико-ориентированную направленность. Проводится оно с целью изучения студентами процесса принятия решений в разных органах и структурах ООН, а также развития деловой активности молодежи и ознакомления с деятельностью ООН.

В этом году участниками станут 70 студентов и магистрантов, обучающихся в области международных отношений, мирового права, мировой экономики и других смежных сферах. Это представители Белорусского государственного экономического университета, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, а также гости из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

БГУ представят 53 студента факультетов: юридического, международных отношений, прикладной математики и информатики, экономического, социокультурных коммуникаций, филологического.

Будущие специалисты-международники научатся вести переговоры на основе международных принципов дипломатии, а также решать глобальные мировые проблемы. Студенты выступят в роли экспертов Совета Безопасности и Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В повестке заявлено обсуждение вопросов Ливийского кризиса беженцев, ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики, израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и секторе Газа, конфликта в регионе Кашмир и другие актуальные темы мировой безопасности.

Пройдут дебаты на русском и английском языках.

Завершится мероприятие 24 октября награждением лучших делегатов-участников.

Организаторами форума выступают факультет международных отношений БГУ, Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие» при поддержке Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси.