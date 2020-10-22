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ЭКОНОМИКА РБ
В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ БОЛЕЕ 80 КМ АВТОДОРОГ
16:35 22.10.2020
В Оршанском районе отремонтируют более 80 км автодорог.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в ноябре завершится капитальный ремонт на участках автодорог Р-76 Орша – Шклов – Могилев и М-8/Е 95 граница России – Витебск – Гомель – граница Украины.
Кроме того, продолжаются строительно-монтажные работы на мосту через р. Дерновка на дороге Р-15 Кричев – Орша –Лепель.
Что касается текущего ремонта, то на октябрь 2020 года уже выполнен ремонт более 60 км дорог 240 пог. м мостов.
Всего в Оршанском районе по итогам 2018-2020 гг. будет отремонтировано более 80 км автодорог: предусмотрено выполнение капитального ремонта порядка 24 км дорог и 170 пог. м. мостов, а также текущего ремонта более 60 км дорог и 276 пог. м мостов.
Также проводятся мероприятия по улучшению материально-технической базы организаций республиканского хозяйства.
«Данные мероприятия нацелены на поддержание в надлежащем транспортноэксплуатационном состоянии автомобильных дорог, мостов и путепроводов, увеличение автомобильных грузопотоков, а также повышение безопасности дорожного движения», - отметили в Минтрансе.
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