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ЭКОНОМИКА РБ


ОБАНКРОТИЛОСЬ ПРЕДПРИЯТИЕ-РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» С ИРАНСКИМ КАПИТАЛОМ


16:23 22.10.2020

Экономический суд Гомельской области возбудил производство по делу о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью белорусско-украинское совместное предприятие «Катех-Полесье», сообщает Флагшток.

В определении суда говорится о том, что инспекция Министерства по налогам и сборам по Речицкому району обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать предприятие банкротом, поскольку общество фактически прекратило свою деятельность, операции по текущим счетам отсутствуют, предприятие не обладает имуществом для удовлетворения предъявленных к нему требований.

Предприятие зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гомель-Ратон». Последний директор СП «Катех-Полесье» сложил с себя полномочия еще в мае 2019 года. Осмотр предприятия по юридическому адресу показал, что представители администрации и рабочие отсутствуют. Часть предприятия ограждена металлической изгородью, вход в производственное помещение закрыт, на окнах частично выбиты стекла.

Инспекцией МНС были предприняты меры по розыску имущества и дебиторов, за счет которых можно удовлетворить требования кредиторов, однако такого имущества и дебиторов не было установлено. Денежные средства на расчетном счете и дебиторская задолженность отсутствуют.

Десять лет назад запуск инвестиционного проекта по производству медной катанки ООО СП “Катех-Полесье” осуществлялся с торжественной помпой. Для использования производственной площадки ОАО “Ритм” иранский учредитель ООО СП “Катех-Полесье” Рамин Мансурьян выкупил часть акций общества. Сообщалось, что инвестор потратил на подготовку производственной площадки около $5 млн. В дальнейшем СП ООО «Катех-Полесье» планировало инвестировать еще примерно столько же в организацию производства высококачественной бескислородной медной катанки, которая используется для производства кабельной продукции.

В администрации СЭЗ заверяли, что это будет импортозамещающее и экспортоориентированное производство. «Катех-Полесье» собиралось поставлять медную катанку как на внутренний рынок, так и на экспорт. Планировалось создать 103 рабочих места. Т
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