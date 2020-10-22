Научно-технологический парк «Унитехпром БГУ» принял новых резидентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, ими стали предприятие по разработке рецептуры и производству косметической продукции ООО «ДэндФарм» и разработчик современного оборудования в области аналитической химии ООО «СмартХром».

Решение принято во время заседания экспертного совета НТП «Унитехпром» с участием проректора по научной работе БГУ Василия Сафонова, директора НТП Павла Бычковского, а также представителей предприятий.

Новым компаниям-резидентам предоставляются возможности участвовать в научных проектах, бизнес-планировании, консультационной работе, а также использовать в своей работе оборудование НТП «Унитехпром».

Напомним, предприятие «Унитехпром» в 2017 году зарегистрировано в качестве научно-технологического парка. Первым его резидентом в 2019 году стал Научно-производственный центр «Пробиотех», который занимается разработкой, созданием и реализацией ветеринарных препаратов нового поколения. На сегодняшний день парк насчитывает пять предприятий-резидентов, в их числе также ИП Сандригайло Д.В., основным направлением которого является производство продукции из битумных и битумосодержащих отходов, ООО «ГУСБЕРРИ», занимающееся разработкой станков с числовым программным управлением и промышленных конвейерных линий различного назначения.