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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК «УНИТЕХПРОМ БГУ» ПРИНЯЛ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ
15:33 22.10.2020
Научно-технологический парк «Унитехпром БГУ» принял новых резидентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, ими стали предприятие по разработке рецептуры и производству косметической продукции ООО «ДэндФарм» и разработчик современного оборудования в области аналитической химии ООО «СмартХром».
Решение принято во время заседания экспертного совета НТП «Унитехпром» с участием проректора по научной работе БГУ Василия Сафонова, директора НТП Павла Бычковского, а также представителей предприятий.
Новым компаниям-резидентам предоставляются возможности участвовать в научных проектах, бизнес-планировании, консультационной работе, а также использовать в своей работе оборудование НТП «Унитехпром».
Напомним, предприятие «Унитехпром» в 2017 году зарегистрировано в качестве научно-технологического парка. Первым его резидентом в 2019 году стал Научно-производственный центр «Пробиотех», который занимается разработкой, созданием и реализацией ветеринарных препаратов нового поколения. На сегодняшний день парк насчитывает пять предприятий-резидентов, в их числе также ИП Сандригайло Д.В., основным направлением которого является производство продукции из битумных и битумосодержащих отходов, ООО «ГУСБЕРРИ», занимающееся разработкой станков с числовым программным управлением и промышленных конвейерных линий различного назначения.
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