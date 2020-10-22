В Гродненской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 3886,6 млн рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,8 рубля против 13 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2020 г. составил 3 408,5 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 141,1 млн рублей, или 80,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2042,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-сентября 2019 г.