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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,4%, ОПТОВЫЙ – НА 0,6%
15:18 22.10.2020
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 3886,6 млн рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,8 рубля против 13 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2020 г. составил 3 408,5 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 141,1 млн рублей, или 80,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2042,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-сентября 2019 г.
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