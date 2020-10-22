ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТРОЙНАДЗОР В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫЯВИЛ ФАКТЫ САМОВОЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 38 ОБЪЕКТАХ


14:40 22.10.2020

За 9 месяцев 2020 года инспекциями Госстройнадзора проведено 17 780 посещений объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, установлены факты самовольного выполнения строительно-монтажных работ на 38 объектах. На 5704 строящемся объекте выявлено 142 782 дефектов и нарушений, в том числе значительных – 73 367, критических – 1. В связи с выявлением дефектов, которые могли повлиять на развитие аварийных ситуаций, на 67 объектах выполнение строительно-монтажных работ было приостановлено. Выдано 10 073 рекомендаций и предписаний.

За нарушения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в январе-сентябре 2020 года региональными инспекциями Госстройнадзора привлечено к административной ответственности 3879 физических и юридических лиц.

За рассматриваемый период 2020 года выданы заключения о соответствии проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности по 4274 принимаемым в эксплуатацию объектам, в том числе по 1376 объектам жилищного строительства (возведения, реконструкции, реставрации, благоустройства, капитального ремонта). Выдано 1 440 мотивированных отказа, в том числе 453 по объектам жилищного строительства.

В связи с систематическим нарушением требований законодательства в строительстве инспекциями Госстройнадзора было направлено 81 предложение. Так в адрес Минстройархитектуры направлено 6 предложений о прекращении действия квалификационных аттестатов, 6 предложений о проведении внеочередной аттестации.

В органы по сертификации направлены предложения о приостановлении действия 25 сертификатов соответствия на виды работ, 13 сертификатов соответствия системы менеджмента качества, 31 свидетельство о технической компетентности систем производственного контроля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2020
валюта курс
EUR 3.0216
USD 2.5466
RUB 3.3052
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0173 -0.0043
USD 2.5460 -0.0006
RUB 3.3034 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0070 3.0140
USD 2.5450 2.5480
RUB 3.2980 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 22.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 91.1000 91.4000
USD/RUB 77.1500 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте