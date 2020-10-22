За 9 месяцев 2020 года инспекциями Госстройнадзора проведено 17 780 посещений объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, установлены факты самовольного выполнения строительно-монтажных работ на 38 объектах. На 5704 строящемся объекте выявлено 142 782 дефектов и нарушений, в том числе значительных – 73 367, критических – 1. В связи с выявлением дефектов, которые могли повлиять на развитие аварийных ситуаций, на 67 объектах выполнение строительно-монтажных работ было приостановлено. Выдано 10 073 рекомендаций и предписаний.

За нарушения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в январе-сентябре 2020 года региональными инспекциями Госстройнадзора привлечено к административной ответственности 3879 физических и юридических лиц.

За рассматриваемый период 2020 года выданы заключения о соответствии проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности по 4274 принимаемым в эксплуатацию объектам, в том числе по 1376 объектам жилищного строительства (возведения, реконструкции, реставрации, благоустройства, капитального ремонта). Выдано 1 440 мотивированных отказа, в том числе 453 по объектам жилищного строительства.

В связи с систематическим нарушением требований законодательства в строительстве инспекциями Госстройнадзора было направлено 81 предложение. Так в адрес Минстройархитектуры направлено 6 предложений о прекращении действия квалификационных аттестатов, 6 предложений о проведении внеочередной аттестации.

В органы по сертификации направлены предложения о приостановлении действия 25 сертификатов соответствия на виды работ, 13 сертификатов соответствия системы менеджмента качества, 31 свидетельство о технической компетентности систем производственного контроля.