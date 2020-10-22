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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОПТИМИЗИРУЕТСЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ И СОЗДАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ
14:16 22.10.2020
В Минске с 2 ноября 2020 года оптимизируется маршрутная сеть и создаются дополнительные транспортные связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», организуется работа троллейбусного маршрута № 45 «ДС Сухарево-5 - ст. метро Петровщина» со следованием по ул. Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Горецкого, Алибегова, просп. Газеты «Правда», Голубева в прямом направлении, по просп. Дзержинского, ул. Алибегова, Горецкого, Шаранговича, Лобанка, Сухаревской, Панченко – в обратном направлении.
На троллейбусном маршруте № 8 увеличивается количество подвижного состава.
В связи с организацией дополнительных транспортных связей микрорайона Сухарево с 1-й линией метрополитена отменяется работа троллейбусного маршрута № 66.
При этом увеличивается количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 41 и автобусном маршруте № 56, но отменяется восстановление троллейбусного маршрута № 41Д на осенне-зимний период.
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