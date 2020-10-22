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ЭКОНОМИКА РБ


УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 12%


14:02 22.10.2020

В Гомельской области уровень вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости за январь-сентябрь 2020 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, за 9 месяцев текущего года установленные планы по вовлечению в хозяйственный оборот (без учета проданных объектов) и сносу в среднем по Гомельской области выполнены на 85,6%.

В рамках календарных графиков вовлечено 69 неиспользуемых объектов коммунальной собственности, из которых: 50 – продано (34,2% от годового плана), 7 – сдано в аренду либо передано в безвозмездное пользование (70%), 12 – вовлечены иными способами.

Кроме того, снесено 83% (от годового плана) аварийных и непригодных для дальнейшей эксплуатации объектов. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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