В январе-сентябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 17,6 млн тонн грузов, или 96,2% к январю-сентябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2 476 млн тонно-километров, или 99,6% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовались 83,5 млн человек, или 83% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 636,2 млн пассажиро-километров, или 77,6% к уровню января-сентября 2019 г.