ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНЯЕТ ПОЛЕТЫ В АЛМАТЫ ДО 27 МАРТА 2021 ГОДА

13:11 22.10.2020 Компания «Белавиа» с 26 октября 2020 года по 27 марта 2021 года отменяет рейсы по направлению Минск-Алматы-Минск. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты в Нур-Султан будут выполняться из Минска по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а из Нур-Султана в Минск – по понедельникам, средам, пятницам и субботам.