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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНЯЕТ ПОЛЕТЫ В АЛМАТЫ ДО 27 МАРТА 2021 ГОДА
13:11 22.10.2020
Компания «Белавиа» с 26 октября 2020 года по 27 марта 2021 года отменяет рейсы по направлению Минск-Алматы-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты в Нур-Султан будут выполняться из Минска по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а из Нур-Султана в Минск – по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
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