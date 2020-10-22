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ЭКОНОМИКА РБ
БГУ И РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:55 22.10.2020
БГУ и Республиканский союз туристических организаций (РСТО) подписали договор о сотрудничестве. Подписи под документом поставили проректор по учебной работе и интернационализации образования вуза Константин Козадаев и председатель Совета РСТО Оксана Бичун.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, документ предусматривает укрепление взаимодействия БГУ и РСТО в сфере туризма Беларуси.
Основными направлениями сотрудничества являются формирование современной практико-ориентированной системы подготовки кадров для туристической индустрии. В частности, планируется привлекать для чтения лекций, проведения семинарских занятий специалистов-практиков, а также организовывать стажировки студентов на базе профильных компаний. Такой механизм взаимодействия позволит установить обратную связь с заказчиками кадров, спрогнозировать востребованность выпускников на туристическом рынке и готовить специалистов в соответствии с требованиями работодателя.
В рамках действующих договоренностей также планируется организация совместных научно-исследовательских и прикладных программ, проектов, проведение конференций, семинаров, круглых столов и др.
В ближайшее время стороны проработают алгоритм мероприятий по дальнейшему взаимодействию.
Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической отрасли осуществляется на кафедре международного туризма БГУ. Выпускникам кафедры присваивается квалификация «Менеджер-экономист. Переводчик-референт (с указанием двух иностранных языков)». Ее многопрофильность дает возможность трудоустройства в сфере внешней экономической деятельности, гостиничного, туристического, банковского сектора, а также ИТ-отрасли.
Республиканский союз туристических организаций (до 2010 г. – Белорусский союз туристических организаций) основан в июле 2002 года. Является добровольным объединением юридических лиц и предпринимателей, работающих в сфере туризма. Деятельность РСТО направлена на формирование благоприятных условий для всестороннего развития туристической отрасли. В настоящий момент организация объединяет 40 туристических компаний (туроператоров и турагентств) Беларуси.
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