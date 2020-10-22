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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПОДРОСЛО НА 0,1%
12:49 22.10.2020
В январе-сентябре 2020 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 9247,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,1%, в обрабатывающей промышленности – 100,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94,9% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,1%.
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