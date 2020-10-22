Климовичский комбинат хлебопродуктов в октябре осуществил поставки 90 т ржаной сеяной муки в Российскую Федерацию.

Специалисты комбината произвели из давальческого сырья для ОАО «Осиповичский хлебозавод» 20 т ржаной обдирной муки, которая отправилась в Сербию, пишут MogilevNEWS.by.

На предприятие также поступило около 380 т кукурузы. Сейчас эту ценную культуру активно убирают на зерно сельскохозяйственные предприятия республики. Больше других (а это около 100 т) отправили кукурузы на переработку аграрии филиала «Нива-Агро».

При этом на комбинат кукурузу везут не только из хозяйств региона, но и из соседних районов —Мстиславского, Костюковичского и Чериковского районов.