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ЭКОНОМИКА РБ
КЛИМОВИЧСКИЙ КХП ПОСТАВЛЯЕТ РЖАНУЮ МУКУ НА ЭКСПОРТ
12:41 22.10.2020
Климовичский комбинат хлебопродуктов в октябре осуществил поставки 90 т ржаной сеяной муки в Российскую Федерацию.
Специалисты комбината произвели из давальческого сырья для ОАО «Осиповичский хлебозавод» 20 т ржаной обдирной муки, которая отправилась в Сербию, пишут MogilevNEWS.by.
На предприятие также поступило около 380 т кукурузы. Сейчас эту ценную культуру активно убирают на зерно сельскохозяйственные предприятия республики. Больше других (а это около 100 т) отправили кукурузы на переработку аграрии филиала «Нива-Агро».
При этом на комбинат кукурузу везут не только из хозяйств региона, но и из соседних районов —Мстиславского, Костюковичского и Чериковского районов.
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