Объем строительства многоквартирных электрифицированных домов в Беларуси в 2021 году планируется удвоить. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом филиала Госэнергогазнадзора по Минску и Минской области.

«Строительству электрифицированного жилья будут уделять особое внимание с учетом предстоящего ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, - отметил Виктор Каранкевич. - В 2020 году в стране планируется построить таких многоквартирных домов общей площадью в 135 тыс. кв. м. В следующем году стоит задача удвоить этот объем».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, продолжится работа по подключению к электроэнергии для указанных целей и индивидуальных жилых домов. Так, в январе-августе текущего года зарегистрировано почти 16 тыс. запросов о выдаче для граждан технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, 78% из них были удовлетворены.