|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ДОМОВ В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УДВОИТЬ
11:57 22.10.2020
Объем строительства многоквартирных электрифицированных домов в Беларуси в 2021 году планируется удвоить. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом филиала Госэнергогазнадзора по Минску и Минской области.
«Строительству электрифицированного жилья будут уделять особое внимание с учетом предстоящего ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, - отметил Виктор Каранкевич. - В 2020 году в стране планируется построить таких многоквартирных домов общей площадью в 135 тыс. кв. м. В следующем году стоит задача удвоить этот объем».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, продолжится работа по подключению к электроэнергии для указанных целей и индивидуальных жилых домов. Так, в январе-августе текущего года зарегистрировано почти 16 тыс. запросов о выдаче для граждан технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, 78% из них были удовлетворены.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2020
Курсы в банках
на 22.10.2020
Конвертация в банках
на 22.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте