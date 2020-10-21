ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 0,4%

11:39 22.10.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-сентябрь 2020 г. в текущих ценах составил 8637,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,4% меньше к уровню января-сентября 2019 г.