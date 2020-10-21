За 9 месяцев на торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) реализовано порядка 30 тыс. тонн растительных масел и жмыха на $24,1 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это в 2 раза превосходит показатели аналогичного периода 2019 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Существенное влияние на динамику продаж оказал повышенный спрос на рапсовое масло в странах Европы. На фоне роста цен у основных экспортеров - Германии, Чехии и Бельгии - белорусская продукция стала более конкурентоспособной, что позволило заметно увеличить объемы поставок через БУТБ.

Несколько дней назад была совершена первая сделка по поставке свекловичного жома в Нидерланды на сумму $547 тыс. Раньше при экспорте кормовых добавок и растительных масел на голландский рынок биржевая площадка не использовалась, а сейчас география биржевой торговли данной продукцией расширилась до 7 стран - Латвия, Литва, Нидерланды, Россия, Украина, Швейцария и Эстония.

В целом с начала года наибольший объем экспорта белорусской продукции переработки масличных пришелся на Швейцарию - свыше $7 млн.

На втором месте - Литва с суммой сделок $6,2 млн.

На третьем - Эстония, закупившая растительные масла на $5,4 млн.

При этом положительная динамика была характерна для всех указанных рынков. В частности, по Швейцарии объем реализации вырос на 96%, по Литве - в 2,5 раза, а по Эстонии - в 3,6 раза.