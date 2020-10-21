Борисовское предприятие ООО «Пожснаб» создало автоподъемник пожарный АПК-75 на базе универсального шасси МЗКТ-750120-121-01 колесной формулой 10х4, выпускаемого ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, подъемник представляет собой аварийно-спасательное средство для спасения людей из высотных зданий, а также может быть использован для тушения пожаров, перевозки пожарного оборудования или для оказания технической поддержки при проведении аварийно-спасательных работ.

Шасси оснащено двигателем ЯМЗ-650 мощностью 412 л.с. (303 кВт), девятиступенчатой механической коробкой передач FAST GEAR 9JS220TA с коробкой отбора мощности. Допустимая масса монтируемого оборудования составляет до 41,1 т. Максимальная скорость - 50 км/ч.

Автоподъемник поставлен в Гомельское областное управление МЧС.