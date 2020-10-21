В январе-сентябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2779 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентября 2019 г. в сопоставимых ценах на 9,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2420,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 12,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 237,4 тыс. тонн, что на 8,9% больше, чем в январе-сентябре 2019 г., молока произведено 1046,5 тыс. тонн (на 7,7% больше), яиц – 347,5 млн. штук (на 15,1% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 230 тыс. тонн и по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. увеличилось на 9,4 %, молока произведено 1018,6 тыс. тонн (на 8,3% больше), яиц – 273,5 млн. штук (на 21,7% больше).

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 691,3 тыс. голов, что на 0,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, в том числе коров – 223,1 тыс. голов (на 0,1% больше). Численность свиней составила 627,3 тыс. голов, что на 11% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2020 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 543,8 тыс. тонн, что на 29,3% больше, чем на соответствующую дату 2019 года, средняя урожайность получена 47,3 центнера с одного гектара убранной площади против 36,6 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 71,2% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 60,8 тыс. тонн, при средней урожайности 240 центнеров с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 19,9% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 233 тыс. тонн при средней урожайности 458 центнеров с одного гектара.

Овощи убраны с 51,6% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 8,7 тыс. тонн при средней урожайности 204 центнера с одного гектара.

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 176,9 тыс. гектаров, или на 0,9% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Посевная площадь под озимый рапс составила 62,6 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 4,5 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 239,9 тыс. тонн кормовых единиц, или 120,1% к 1 октября 2019 г., из них кормов из трав – 1233,3 тыс. тонн (115,2%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 33,6 центнера кормовых единиц, что на 15,9% больше, чем на соответствующую дату 2019 г., из них кормов из трав – 24 центнера (на 14,8% больше).