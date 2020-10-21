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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРИШЕЛ В АГРОГОРОДКИ ИСКРА И ЛАНЬКОВО БЕЛЫНИЧКОГО РАЙОНА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


09:58 22.10.2020

Природный газ пришел в агрогородки Искра и Ланьково Белыничкого района Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белтопгаз», церемония пуска природного газа состоялась 21 октября 2020 года в агрогородке Искра Белыничского района. Работники газовой службы за три месяца построили почти 14 км газопровода, голубое топливо пришло в агрогородки Искра и Ланьково. Газифицировано 1020 (из 1481) агрогородков республики, в Могилевской области – 143 (из 203).

«Приход природного газа в сельский населенные пункты повышают уровень комфортности проживания населения и направлен на социально-экономическое развитие регионов. Газификация жилья в сельской местности проводится при существенной поддержке государства. В частности, данные населенные пункты газифицированы в результате реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», - сказал генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко.

В этом году по госпрограмме построено 47 километров газопровода, с начала ее реализации - 372 километра».

По состоянию на 1 октября 2020 г. протяженность сетей природного газа в Беларуси составляет 63,8 тыс. км. Газифицированы все районные центры (118) и города (115), 84 городских и рабочих поселков, 3391 сельских населенный пункт, 1020 агрогородков. Уровень газификации квартир природным газом составил 81,3%, в сельской местности – 45,1%. Потребителями природного газа являются около 2,7 тыс. промышленных и порядка 7,2 тыс. коммунально-бытовых предприятий.
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