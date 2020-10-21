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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС С 1 НОЯБРЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ
09:42 22.10.2020
Компания МТС с 1 ноября 2020 года повышает тарифы на основные услуги сотовой связи на 4% к уровню текущих тарифов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, изменение обусловлено развитием инфраструктуры, в частности планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и в сельской местности, внедрением новых технологических решений.
Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС — абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и пр. — осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.
Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.
С новыми тарифами на услуги сотовой связи можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС, а также позвонив в контактный центр по телефонам: (017) 237-98-98 или 0890.
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