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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС С 1 НОЯБРЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ


09:42 22.10.2020

Компания МТС с 1 ноября 2020 года повышает тарифы на основные услуги сотовой связи на 4% к уровню текущих тарифов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, изменение обусловлено развитием инфраструктуры, в частности планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и в сельской местности, внедрением новых технологических решений.

Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС — абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и пр. — осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.

С новыми тарифами на услуги сотовой связи можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС, а также позвонив в контактный центр по телефонам: (017) 237-98-98 или 0890.
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