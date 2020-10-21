Мозырские молочные продукты могут реализовать инновационный проект по углубленной переработке молочного сырья, в том числе с использованием последних достижений науки в области синтеза новых молочнокислых бактерий. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения 21 октября КПУП «Мозырские молочные продукты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Александр Шумилин обсудил с трудовым коллективом предприятия вопросы выпуска новой продукции и расширения географии экспорта, а также модернизации основного производства.

В частности, в рамках технического переоснащения предприятия до 2025 года планируется заменить морально устаревшее оборудование, повысить качество и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить сроки ее хранения на основе инновационных технологий, чтобы обеспечить возможность выхода на новые удаленные рынки сбыта.

Александр Шумилин обратил внимание, что в настоящее время формируется Государственная программа инновационного развития на 2021-2025 годы.

«В новую программу будут включены самые эффективные проекты по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития республики», – подчеркнул он.

КПУП «Мозырские молочные продукты» специализируется на переработке молока, производстве и реализации молочной и кисломолочной продукции, десертов творожных, масла сливочного, сухого обезжиренного молока. В 2015 году на предприятии произведена модернизация творожного участка и налажено производство новых видов высококачественных натуральных творожных изделий с увеличенным сроком хранения. На сегодняшний момент загруженность производственных мощностей составляет 100%. За январь-сентябрь 2020 года объем производства продукции в фактических отпускных ценах составил 76 млн рублей, темп роста – 107,0%. На предприятии работает свыше 400 человек.