ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОЗЫРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ РЕАЛИЗОВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО УГЛУБЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ


18:07 21.10.2020

Мозырские молочные продукты могут реализовать инновационный проект по углубленной переработке молочного сырья, в том числе с использованием последних достижений науки в области синтеза новых молочнокислых бактерий. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения 21 октября КПУП «Мозырские молочные продукты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Александр Шумилин обсудил с трудовым коллективом предприятия вопросы выпуска новой продукции и расширения географии экспорта, а также модернизации основного производства.

В частности, в рамках технического переоснащения предприятия до 2025 года планируется заменить морально устаревшее оборудование, повысить качество и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить сроки ее хранения на основе инновационных технологий, чтобы обеспечить возможность выхода на новые удаленные рынки сбыта.

Александр Шумилин обратил внимание, что в настоящее время формируется Государственная программа инновационного развития на 2021-2025 годы.

«В новую программу будут включены самые эффективные проекты по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития республики», – подчеркнул он.

КПУП «Мозырские молочные продукты» специализируется на переработке молока, производстве и реализации молочной и кисломолочной продукции, десертов творожных, масла сливочного, сухого обезжиренного молока. В 2015 году на предприятии произведена модернизация творожного участка и налажено производство новых видов высококачественных натуральных творожных изделий с увеличенным сроком хранения. На сегодняшний момент загруженность производственных мощностей составляет 100%. За январь-сентябрь 2020 года объем производства продукции в фактических отпускных ценах составил 76 млн рублей, темп роста – 107,0%. На предприятии работает свыше 400 человек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2020
валюта курс
EUR 3.0187
USD 2.5629
RUB 3.2939
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0216 +0.0029
USD 2.5466 -0.0163
RUB 3.3052 +0.0113
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0210
USD 2.5450 2.5500
RUB 3.2960 3.3050
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 91.3000 91.6000
USD/RUB 77.1000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте