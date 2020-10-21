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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ РАСШИРИЛ ЛАБОРАТОРИЮ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВОДНЫХ СИСТЕМ
18:00 21.10.2020
Республиканский центр экологии и краеведения 21 октября провел форум молодых исследователей.
В рамках форума прошло открытие дополнительного помещения детской лаборатории по изучению биоразнообразия и антропогенных факторов водных экосистем. Мероприятия приурочены к празднованию юбилея центра, которому в этом году исполняется 90 лет.
Водная лаборатория включает два помещения – учебный класс и комнату для хранения и подготовки оборудования для исследований. В этом году центр провел реконструкцию второго помещения – комнаты для хранения, таким образом расширив пространство для проведения исследований. Теперь в реорганизованном помещении созданы все условия для занятия научно-исследовательской деятельностью: проведен комплекс ремонтных работ, закуплена специальная мебель и техническое оснащение.
Детская лаборатория по изучению водных систем открылась в 2017 году. Оборудование и мебель в учебный класс, как и в открывшееся второе помещение, центр закупил при финансовой поддержке Coca-Cola в Беларуси.
На базе лаборатории юных экологов готовят к участию в международных олимпиадах. Учащиеся центра ежегодно привозят награды с престижных конкурсов. В числе последних за 2020 год – золотая медаль на Олимпиаде исследовательских проектов учащихся в Вильнюсе, золотая и серебряная медали на Олимпиаде исследовательских работ учащихся в Малайзии.
За годы работы функционал лаборатории по изучению водных экосистем значительно расширился. Это связано с высоким уровнем востребованности ресурсов лаборатории со стороны педагогов и обучающихся со всей страны.
Республиканский центр экологии и краеведения – главная образовательная площадка для детей и молодежи в области экологии, биологии, краеведения и туризма. Центр системно и целенаправленно организует работу по привлечению одаренной и талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности, активно внедряет инновационные формы работы, а также выступает координатором учреждений дополнительного образования с целью создания единого образовательного пространства.
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