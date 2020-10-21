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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОГНОЗА НЕФТЕПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО зондирования Земли
17:50 21.10.2020
Ученые БГУ разработали технологию прогноза нефтеперспективных объектов на основе данных дистанционного зондирования Земли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минобразования, ее авторами являются сотрудники факультета географии и геоинформатики под руководством профессора кафедры региональной геологии Валерия Губина.
До настоящего времени в Беларуси при поиске залежей нефти космические данные дистанционного зондирования Земли применялись ограничено.
Инновационная технология основана на комплексном анализе сейсмической информации и космических снимков, в том числе полученных с Белорусского космического аппарата.
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