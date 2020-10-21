ЭКОНОМИКА РБ

УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОГНОЗА НЕФТЕПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО зондирования Земли

17:50 21.10.2020 Ученые БГУ разработали технологию прогноза нефтеперспективных объектов на основе данных дистанционного зондирования Земли. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минобразования, ее авторами являются сотрудники факультета географии и геоинформатики под руководством профессора кафедры региональной геологии Валерия Губина. До настоящего времени в Беларуси при поиске залежей нефти космические данные дистанционного зондирования Земли применялись ограничено. Инновационная технология основана на комплексном анализе сейсмической информации и космических снимков, в том числе полученных с Белорусского космического аппарата.