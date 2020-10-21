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ЭКОНОМИКА РБ
РЕМОНТ УЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ МИНСКА ПОЧТИ ЗАВЕРШЕН
17:24 21.10.2020
Ремонт уличной дорожной сети Минска почти завершен. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин.
«По плану на 2020 год должны быть отремонтированы 110 объектов дорожной сети. В настоящее время 90 из 110 объектов обновлены. Закончить ремонт и обновление всех объектов планируется до конца октября», - рассказал он.
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