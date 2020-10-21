Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ИУП «Медицинский центр «Новое зрение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, недобросовестная конкуренция связана с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак № 61496.

В ходе антимонопольного расследования выявлено, что в 2017 году медицинский центр зарегистрировал товарный знак Rayner, среди прочего, в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг – линзы (внутриглазные протезы) для имплантации.

Все это медицинский центр «Новое зрение» делал самостоятельно, без какого-либо согласования с компанией Rayner Intraocular Lenses Limited или ее уполномоченным эксклюзивным дистрибьютером на территории Республики Беларусь.

«Интраокулярные линзы/линзы (глазные протезы, предназначенные для офтальмологических хирургических операций (ИОЛ), маркированные обозначением Rayner, впервые были введены в гражданский оборот на территории Беларуси в 2001 году непосредственно их производителем – компанией Rayner Intraocular Lenses Limited, Великобритания», - пояснили в МАРТ.

После регистрации товарного знака ИУП «Медицинский центр «Новое зрение» подано заявление в Государственный таможенный комитет о принятии таможенными органами мер по защите прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности.

Такие действия ИУП «Медицинский центр «Новое зрение» позволяют контролировать все поставки в Беларусь ИОЛ под торговой маркой Rаyner и могут привести к невозможности ввоза на территорию республики соответствующих товаров иными заинтересованными лицами, в том числе их непосредственным производителем– компанией Rayner Intraocular Lenses Limited.

При том, что намерение ввоза на территорию Беларуси и использования в хозяйственной деятельности ИОЛ торговой марки Rayner имеется также у других юридических лиц.

Таким образом, обстоятельствами, установленными в рамках проведенного расследования, подтвержден факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях ИУП «Медицинский центр «Новое зрение» в части осуществления недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен абзацем вторым статьи 28 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».