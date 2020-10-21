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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ
16:42 21.10.2020
В Гродненской области 12 организаций в январе-сентябре 2020 года внесли в бюджет 1123,5 млн рублей, или 55,0% доходов консолидированного бюджета (за январь-сентябрь 2019 года – 58,6%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в структуре уплаченных платежей данными плательщиками значительную долю занимают акцизы – 62,7% (704,6 млн рублей) и налог на добавленную стоимость – 24,4% (274,3 млн рублей).
Из числа бюджетообразующих организаций наибольшие суммы поступлений сложились от ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ГРУПЭ «Гродноэнерго», ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» и ОАО «Лидское пиво».
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