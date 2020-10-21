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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРАБОТАННУЮ СПЕЦИАЛИСТАМИ ООО «БСВТ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» АВИАЦИОННУЮ УПРАВЛЯЕМУЮ РАКЕТУ ОСНАСТИЛИ НОВЫМ АВТОПИЛОТОМ


16:23 21.10.2020

На Обуз-Лесновском полигоне состоялся испытательный пуск модернизированной авиационной управляемой ракеты (АУР) малой дальности Р-60-НТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе стрельбы проверялась работоспособность новой системы управления (автопилота), разработанной специалистами ООО «БСВТ – новые технологии».

Стоит отметить, что предприятие имеет не только всю необходимую документацию, тестовое и проверочное оборудование для проведения широкого комплекса работ по ремонту АУР, но и способно самостоятельно проводить полноценную модернизацию этих ракет. В частности, предполагается дальнейшее улучшение тактико-технических характеристик АУР Р-60-НТ за счет оснащение ее двумя типами головок самонаведения – лазерной и тепловизионной. При этом максимально сохраняются конструктивно-технологические и аэробаллистические характеристики ракеты.

Модернизированная АУР Р-60-НТ может устанавливаться как на стандартные пусковые устройства, так и размещаться в транспортно-пусковых контейнерах при использовании на зенитных ракетных комплексах. При этом ракета может работать в режимах: «воздух - воздух»; «воздух - поверхность»; «поверхность - воздух»; «поверхность - поверхность».
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